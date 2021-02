Etudiant en L3 PMSI (Physique, Mécanique et Sciences de l'ingénieur) à l'Université de Rouen, campus du Madrillet (76), je cherche actuellement un stage de 7 semaines minimum d'assistant ingénieur ou de technicien à effectuer à partir du 15 avril 2013. Le stage se déroulerait au sein d'une entreprise ou d'un laboratoire. Merci d'avoir pris le temps de lire mon profil. Me contacter rapidement si quelqu'un à des possibilités de stage ou bien des contacts à me fournir dans ce domaine. Merci



Mes compétences :

Solidworks

Énergétique

Maple

Openoffice

Fortran 90

Mécanique générale

Thermodynamique

EES

Notions d'électronique

Machine thermiques