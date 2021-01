Hamda MAGHROUM

Ingénieur de formation, je possède plus de 8 ans d'expérience dans la réalisation et la gestion de projets informatiques au sein des grandes sociétés de Services Informatiques.

Ma vision sur les technologies de l'information est régie par deux dogmes:

- L'informatique n'est pas une fin en soi, mais un outil formidable pour optimiser les processus de l'entreprise et améliorer le travail des utilisateurs.

- Un projet informatique est souvent un défi technologique, mais aussi et surtout un challenge humain qui doit fédérer parfois des acteurs de métiers et de cultures différentes.



Mes compétences :

Documentum

Microsoft SQL Server

C#

Management

PHP

Microsoft SharePoint

HyperFile

CAML

Java EE

ASP.NET

Windev

Joomla

Alfresco ECM

Wordpress