Hamdi BEN JAOUID

Responsable dexploitation logistique, aujourdhui mon objectif est de pouvoir réunir mes deux passions professionnelles: La Gestion Logistique et le Management. Aussi, je souhaite mettre mon expérience et mes compétences à votre service afin dêtre directement opérationnelle au sein de votre entreprise. Voici Mes responsabilités et mes missions :

- Superviser la réception, le contrôle et la mise en place de marchandises, 10 camions/jour

- Superviser la préparation et lexpédition des marchandises, 20 camions/jour

- Établir les tableaux de bord de gestion des flux selon les périodes dactivités annuelles

- Anticiper les besoins en stockage et optimiser lutilisation des zones de stockage

- Mettre en place et suivre des indicateurs de productivité

- Maîtriser les coûts de transport et concevoir de nouvelles solutions

- Définir les besoins en ressources humaines et en matériels selon les périodes et les flux prévisionnels, de 50 à 90 personnes

- Définir lorganisation du travail des équipes et les coordonner

- Participer au recrutement de nouveaux collaborateurs et organiser leur intégration

- Participer au développement des compétences des collaborateurs

- Déléguer et contrôler les activités des 5 chefs déquipe

- Veiller à lapplication et au respect des règles dhygiène et de sécurité