Hamed SMOOTH (NZIENGUI ABAKAR)

Après une formation de 2 ans j'ai obtenu un diplôme professionnel en ingénierie réseau (administrateur réseaux) et d'une certification en web design à la NIIT OPENLABS GHANA pendant la période 2017 - 2019. Entre temps j'ai pu effectuer quelques métiers comme assistant administrateur réseau dans cyber café au nom de Juda Cyber café Ghana , de vendeur d'outils informatiques et de produits alevins respectivement pour BusyInternet et Volta Catch.