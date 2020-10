Hamid FOUAH

 Participation a la mise en place du système de management de sécurité OHSAS 18001

 Des connaissances scientifiques et technologiques qui permettent d'analyser les différents risques pour l'homme et pour l'environnement.

 Evaluation des Risques Professionnels selon le système de management OHSAS 18001

 Gérer une équipe de 5 Animateur

 Rédaction des rapports des AT, Les rapports Hebdomadaire et les rapports de non-conformité

 Mise en place des Moyens de maîtrise

 Maitrise du plan d’action SST.

 Mise en place de la politique sécurité (affichages, sensibilisation du personnel, formation du personnel).

 Mise en place de moyens de protections contre les risques de chute en hauteur, d’incendie, déglinguage, de levage et ceux liés a la manutention d’outils, bois et barres d'acier.

 Gestion du magasin sécurité et des équipements de protection individuelle.

 La prévention des risques environnementaux (gestion des déchets, limitation des sources de pollution).

 La santé et la sécurité au travail (prévention des accidents, respect des réglementations, amélioration des conditions de travail).

 Défense contre l’incendie.

 Assister les réunions Hebdomadaire des clients



Mes compétences :

HSE

Environnement

Hygiène

Safety security

Incident investigation/incident report

First aid

Fire fighting