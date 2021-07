Hamid Rochdi IBN TATTOU

Jeune, actif et proactif, j’ai pu acquérir durant mes 10 ans de carrière, une expérience solide en matière d'étude, de développement autour des nouvelles technologies de l'information, et de conduite de projets.

J’ai également bénéficié d'une formation polyvalente me dotant d’une connaissance importante des différentes activités du monde de l'entreprise.

Aujourd’hui je désire intégrer un poste à fort potentiel dans une structure performante et moderne, ou mes compétences pourraient être efficacement mises à contribution.

Mon esprit évolutif, mon dynamisme, mes qualités relationnelles et mon sens de responsabilité seront mis à votre service.



PRINCIPALES QUALIFICATIONS:

 Etudes de cadrage, de faisabilité, et de spécifications fonctionnelles détaillées.

 Architecture et conception technique d’applications (n-tiers).

 Gestion de projets : Planification, gestion et encadrement des ressources, Suivi de la réalisation, mise en production et intégration continue.

 Maîtrise d’environnements de développement, CMS & portails, de Langages de programmation, et de frameworks J2EE, DotNet et Oracle.

 Maîtrise d’outils d’intégration continue, d’auditing, de versionning, de tests de montée en charge, de repporting, de traçabilité, et de multimédia.

 Bases de données : Modélisation, Optimisation, administration, et Migration de données.

 Déploiement d’applications (n-tiers) sur différents types de serveurs et différentes plateformes.

 Maitrise d’outils de Système d’Information Géographique (SIG).

 Réseaux informatiques : Protocole TCP/IP, sécurité…

 Connaissances académiques : finance, fiscalité, management de qualité, marketing, management stratégique, Management de processus …



Mes compétences :

Java EE

Java

CMS open source

Oracle

UML

Gestion de projet