Etudiant en Master 1 finance à l'Université dEvry-Val-dEssonne, Paris-Saclay.



Je suis passionné par la finance. Il s'agit d'un domaine concret, qui évolue constamment et qui offre de nombreuses possibilités dapprentissage.



Déterminé, réactif, ayant un esprit analytique et à laise avec les calculs, je suis à la recherche d'un stage en finance, à compter d'avril 2021, qui me permettra dacquérir des compétences supplémentaires, mais surtout complémentaires aux acquis.