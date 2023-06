Hamza AOUADI

Je suis actuellement sans emploi en alternance mais je suis sur le point de signer un contrat et voici les missions que je compte faire :



-Assister l'agent d'exploitation dans la coordination et la gestion des activités opérationnelles de l'entreprise.



-Suivre les procédures de contrôle de qualité pour garantir la conformité aux normes de l'entreprise.



-Coordonner les calendriers, les réunions et les événements de l'entreprise.



-Gérer la correspondance entrante et sortante, y compris les appels téléphoniques et les courriers électroniques.



-Préparer et mettre en forme les documents, les rapports et les présentations nécessaires.



-Maintenir et mettre à jour les bases de données, les fichiers et les archives de l'entreprise.



-Assister l'équipe des ressources humaines dans la gestion des tâches administratives quotidiennes.



-Participer au processus de recrutement, y compris la rédaction et la diffusion des offres d'emploi, la présélection des candidats et la planification des entretiens.



-Répondre aux demandes des employés concernant les politiques, les procédures et les avantages de l'entreprise.



-Participer à l'organisation et à la coordination des formations internes.



-Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques et de procédures en matière de ressources humaines.