Hamza DROUSSI

■ Géomaticien spécialisé en SIG, Cartographie et Télédétection spatiale.



- Titulaire d'un master en Traitement de l'information géographique de l'univérsité de Rouen,j'ai acquis une riche expérience en matière de base de données géographiques (Modélisation, Administration et Reporting), de webmapping et de production cartographique durant mon dérnier stage au sein de Veolia Eau IDF, leader de gestion des réseaux d'eau potable et d'assainissement.



- Ma formation universitaire de niveau Licence en Sciences de l'Environnement et en aménagement du territoire m'a permis d'acquérir des compétences variées : Gestion d'eau potable et d'assainissement, études géologiques, aménagement urbain, etc.. que j'ai pu mettre en pratique lors de mes stages de fin d'études.



Mes compétences :

Système d'information

Webmapping

Oracle

PostGIS

SGBD

Cartographie