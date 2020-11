Hamza EL HIZABRI

Graphiste // Designer industriel, j'accompagne les TPE et les PME dans leurs campagnes de communication (Design d'espace) et j'interviens en tant que sous-traitant pour les agences de communication.

Attiré par les Arts graphiques depuis mon plus jeune âge, j'ai tout d'abord effectué un cursus en Arts plastiques, puis des études théoriques en Histoires des Arts. J'ai ensuite effectué des études de psychologie qui m'ont été utiles pour comprendre les comportements humains et les enjeux de la transmission de l'information.

Enfin, j'ai suivi une formation professionnalisante pour parfaire mes compétences sur les logiciels de la PAO (Adobe Suite) afin de devenir infographiste PAO & CAO ( 3dmax & SketchUp ) . J'ai récemment achevé une formation complémentaire afin d'être au point en design d'espace .

Aujourd'hui je suis un véritable couteau-suisse de la communication, exerçant un métier proche de mes aspirations antérieures.

Sociable, à l'aise dans le travail en équipe, je sais communiquer mes idées, mes intentions et les justier, mais aussi être à l'écoute.

Ainsi je saurais m'intégrer avec aisance au sein de votre équipe et faire face aux demandes avec ecacité.

Je compte mettre mes qualités au service de votre agence. Veuillez accepter Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.