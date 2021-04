Hamza HAMZA RAKI (RAKI)

Responsable d'activité au sein de l'ANRH, jai acquis les connaissances et lexpérience nécessaires à la mise en place et au suivi des prestations de lentreprise.

En relation avec la hiérarchie et en accord avec la stratégie définie, je développe la démarche de maintien et de développement du portefeuille client pour les activités dont je suis a charge. Je manage et encadre des collaborateurs, gère les ressources matérielles et participe à la gestion des ressources humaines pour assurer les prestations dans le respect des normes et processus QSE. Je tiens en compte les contraintes liées au handicap des opérateurs de production .