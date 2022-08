Hamza HNIAT (HAMZA)

Bonjour Hamza, j'ai 22 ans à la recherche d'un emploi Niveau scolaire : ofppt 2ème année en froid et climatisation commerciale Formation théorique et pratique et permis de conduire en chariots élévateurs Catégorie 1A - 2 - 1B - 3 C5 - C6 Formation en tant qu'un entrepôt dans la gestion des stocks Travailler dans le département de l'agriculture et travaillé dans le département d'achat et de vente travaillant dans le domaine du lavage de voiture