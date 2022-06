Hamza MOUSSAFIR

Actuellement étudiant en master II de statistique et sciences de données (SSD) à l’université Grenoble Alpes, j’ai pu acquérir de nombreuses connaissances en statistiques et informatique durant mes années d'études et stages réalisés. Je cherche un stage pour une durée de 4 à 6 mois à partir de mars 2019.

Concernant les langages de programmation, je maîtrise R et Python, et niveau intermédiaire sous Octave, SAS et Julia. Je possède aussi des bases dans différents langages.



Mes compétences :

machine learning

mathématiques

Julia

data visualisation

data science

Base de données

Python

Business Intelligence

Intelligence artificielle

shiny

r

Statistiques

SQL server

SQL

Twitter

eCommerce

LinkedIn

Project Management

Data Mining

Python Programming

LSI StoreAge > StoreAge SVM

UML/OMT

JavaScript

Personal Home Page

HTML5

C Programming Language

Eclipse IDE

HTML

Java

LaTeX

Linux

Merise Methodology

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Word

MySQL

Octave

Oracle

SAS System > SAS Statistical Package

Ubuntu

Visual Basic

Visual Basic for Applications