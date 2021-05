Hanaë HOUDRÉ

Nous recherchons actuellement des consultants spécialisés sur les domaines du Web (PHP, Angular, Node etc.) pour rejoindre nos clients privilégiés qui sont : des clients finaux, des éditeurs de logiciels ainsi que des sociétés de conseils.



Si vous êtes à l’écoute de nouvelles opportunités, je serais ravie d’échanger avec vous sur le marché actuel, n’hésitez pas à me contacter au 01.70.82.50.32,. ou par e-mail à h.houdre@it-m.fr



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Communication

Vente

Recrutement IT