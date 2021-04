Hanae OULANTI

Ingénieur chimiste avec une solide expérience en recherche et développement dans les sciences des matériaux, chimie physique, nanotechnologie et la chimie des surfaces et interfaces. J'ai acquis une bonne expérience dans l'élaboration des nanomatériaux et le développement des produits pour des applications en nanotechnologies ainsi que la résolution des problèmes tout en innovant. Expérimentée possédant un véritable savoir-faire technique avec un sens accru d'analyse, de planification et de communication.





COMPETENCES



SCIENTIFIQUES

Chimie

Nanotechnologie

Nanomatériaux

Chimie des surfaces et interfaces

Composites

Carbone

Fibres

Silice



TECHNIQUES

MEB, MET, AFM

Raman, EDX, IR

TGA, BET

Calorimétrie

CGI, HPLC

Moulage des composites

Test physiques (Flexion, traction...)



PROFESSIONNELLES

Polyvalente

Dynamique

Esprit déquipe

Responsabilité

Organisation