Pharmacien hospitalier





- Gestion de l' établissement de santé en médicaments,réactif,produit dentaire,vaccination dispositifs médicaux, instrumentation et fabrications (chimiothérapies, nutritions…) en tenant compte à la fois des obligations thérapeutiques et des contraintes budgétaires.(en générale l'approvisionnement et la gestion pharmaceutique) .

-Il travaille en collaboration avec les services de soins afin de déterminer avec les médecins qu’elle est la solution la plus adaptée aux patients. Au cours de cet exercice il participe également au bon usage des médicaments .

-La dispensation des médicaments va donc être l'un des rôles premier du pharmacien hospitalier.

-Le pharmacien dispense non seulement des médications mais des informations concernant celles-ci : usage, posologie , effets secondaires, voie d'administration.



-Hépatite C.



-Lutte Contre le Tabagisme.

-Les Médicaments Génériques et les Médicaments Princeps



