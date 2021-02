EN RECHERCHE ACTIVE DE NOUVEAUX CHALLENGES



Dans le cadre de mes fonctions, je suis sollicitée pour identifier les enjeux économiques sur le territoire d’étude et conseiller les collectivités sur les problématiques rencontrées par les entreprises. Je veille à la prise en compte des enjeux suivants : l'identification de la stratégie économique et commerciale, le respect des équilibres territoriaux, la limitation de l'artificialisation des sols, la maîtrise du coût économique et environnemental des déplacements des biens et des personnes, l'adaptation de l'offre de logements au besoin de toutes les populations...



Mon rôle est de défendre les ressortissants de la CCI de Vaucluse et de les représenter dans les réunions organisées par les collectivités sur les documents de planification et d’aménagement (SCOT, PLU, PLH, PDU,...). Les décisions prises résultent d'un équilibre acquis après une analyse approfondie des documents soumis à la consultation et des échanges avec les partenaires institutionnels. Entre les contraintes réglementaires et les volontés de projets, il s'agit plutôt d'établir une collaboration constructive. Ainsi, je participe et facilite la réflexion et le débat au sein des instances et des groupes de travail sur les enjeux en matière de développement économique et commercial, de déplacements, de numérique, de logements et de tourisme.



Etant donné que j'ai un rôle transversal, je suis l'interlocuteur privilégié des partenaires extérieurs. J’apprécie les échanges et le partage de points de vue avec les différents acteurs du territoire. C'est très enrichissant tant sur la connaissance des projets menés par les autres collectivités que sur l'aboutissement des projets. Faire le lien, représenter mon institution mais aussi persuader les différents protagonistes d'opter pour une solution optimale sont des challenges très motivants.



Hanane EL MASNAOUI



Email professionnel : helmasnaoui@vaucluse.cci.fr

Email personnel : hanane.elmasnaoui@vaucluse.cci.fr

Tél : 06 33 49 09 02



Mes compétences :

Gestion de projet

Esprit d'équipe

Dynamisme

Accompagnement

Conseil

Autonomie

Respect des délais

Adaptabilité

Encadrement

Audit