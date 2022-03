Harald AUVRAY

Depuis 2016, au sein de la CCI NORMANDIE, je suis conseiller pour le développement des entreprises installées sur le Pays d'Auge, dans les domaines de :

- l'industrie

- les services inter-entreprises

- les activités liées au BTP



J'interviens sur les thématiques de financements publics en faveur des projets de développement et de rebond.



Auparavant, j'ai exercé en tant que chargé de portefeuilles professionnels et entreprises dans un établissement bancaire, puis me suis lancé dans les domaines du photovoltaïque et de l'agencement intérieur.



Mes compétences :

Analyse financière

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion de projet

Photovoltaïque

Contrôle budgétaire