Diplômée d’un titre professionnel d’assistante ressources humaines, acquis au centre Tirésias-EFC. Je serais un atout pour votre entreprise.



Au cour de ma formation, j’ai eu l’opportunité de valoriser mes compétences lors des différents stages que j’ai effectué, et ainsi de découvrir diverses fonctions liées à ce poste. En effet, j’ai pu réaliser la rédaction d’un profil de poste, la diffusion d’offres d’emploi, le recrutement de nouveaux collaborateurs non cadres, ainsi que la gestion du dossier du personnel.



De nature fiable et sociable, je suis attirée par le contact humain, je sais faire preuve de confidentialité, d'autonomie, de maturité, et de responsabilités. D’un naturel têtu, je me félicite d’atteindre les objectifs qui me sont fixés.



Je me tiens à votre disposition afin de convenir d’un rendez-vous, où je serais heureuse de vous faire part de mes compétences et du bénéfice que je pourrais apporter à votre société.



Harmony Pruvot



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cvtheque

Ressources humaines

Recrutement

Facturation

Gestion des offres d'emploi

Négociation commerciale

Paie

Prospection commerciale