Harouna BILANE

De formation technique (maintenance industrielle, électromécanique) complétée de mon expérience chez CAT, je suis habitué à travailler en mode projet ou l’organisation et la rigueur d’esprit sont des prérequis. Curieux, ouvert aux autres j’ai un sens aigu de la responsabilité. « Main de fer dans un gant de velours », je sais non seulement faire face à la pression mais aussi j’ai une bonne capacité à gérer les priorités. Par mon excellent relationnel, je sais manager mes équipes d'interventions, garder une bonne image chez les clients.

Toujours à la recherche de nouveaux challenges personnels et professionnels.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Audit énergétique

Maintenance planner

Microsoft Excel