Hasna HASNA GHALI (GHALI)

Titulaire dun diplôme dingénieur en Génie des Procédés de l'Energie et de l'Environnement, je viens de réussir mon cursus académique à lENSA de Khouribga. Mes années détudes en ingénierie des procédés ma donné loccasion de basculer dun domaine à autre et de sadapter facilement aux nouvelles connaissances techniques. Cette adaptation est rendue possible même par une formation continue courte il me suffit de changer le domaine dexpertise, et donc dêtre polyvalente. Cest la valeur que jai eu la chance de lajouter à mon projet de fin détudes au TE CONNECTIVITY, cette expérience ma permis de travailler sur deux volets différents, le volet managérial concerne la veille préventive contre le COVID-19 et le deuxième concerne la conception dune installation photovoltaïque.



Je suis quelquune de confiance, dynamique, ayant un esprit ouvert et relationnel, jaime relever les nouveaux challenges, dadapter aux difficiles situations et surtout autonome et à lécoute.