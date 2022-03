Hassan AIT EL HAJ

Www.visagesdumaroc.com



Visages Du Maroc : vous proposer la découverte du Maroc, en homme libre. Elle vous offre de ces prestations ; des randonnées pédestres avec portage a dos de mules, des trekkings dans les montagnes de l’atlas et le désert du Maroc, a la rencontre des berbères, des randonnées sur le long de la côte atlantique entre plage et foret, pour la découverte des villages de pêcheurs et les grand forets de l’arganier, des Circuits en 4x4 en plaine désert, pour la découverte du grand sud marocain avec ça population Nomade, et parcourir les pistes sauvages des atlas du Maroc, pour les amateurs des sports de la nature nous vous offrons des circuits pur de VTT en route libre, pour la découverte de la nature sauvage dans les déférents villages berbères de l’atlas, et les nomades du sahara marocain.

Avec VISAGES DU MAROC vous serez accompagner d’une équipe, professionnel de guides berbères, ils sont tous reconnue par le ministre du tourisme Marocain, ils parlant la langue du pays ; a votre écoute pour vos traduire les histoires des vieux et les espoirs des jeunes, vos questions et vos exigences du savoir sur le Maroc serrant leur plaisir a vous transfert.

Des muletiers originaires des régions parcourir pondant votre voyage, connaissent bien leur terrain, et leur culture du coeur, ils vous animer pondant la nuit avec des spectacles autour du feu avec des musiques berbères, des régions parcourir pondant le trek.

Des cuisiniers expert au métier de l’égéenne alimentaire, ils vous préparent des recettes qui reste graver dans vos mémoire avec le même plaisir partager,

Nous vous invitant a partager la découverte du Maroc pays de soleil couchant avec VISAGES DU MAROC dans vous garder un souvenir inoubliable sur votre voyage au Maroc.

Nous somme loin de toutes les marques publicitaires et de tout sort du tourisme de masse, notre objectif et de faire de votre séjour un évènementiel humane, un moment de partage et d’échange,

VISAGES DU MROC, ne prend pas le nom de TOURISME SOLIDAIRE pour vendre ces produits mais nous conseillons nos guides de prend soins des bivouacs et de l’environnement essentiellement pour un respect de la nature et des populations croiser pondant le voyage,

VISAGES DU MAROC, est né par l’envie des guides de montagne originaire du haut atlas centrale, reconnue par l’état, ils ont tous une expérience d’encadrer des groupes avec les grand agences de voyage a pied au Maroc, et un sens d’organisation et de la logistique des voyages dans les montagnes de l’atlas et le grand sud Marocain.



Guide de montagne et désert attesté par le C.F.A.M.M., c'est avec plaisir que je vous ferai découvrir les différentes régions du Maroc que je connais bien et auxquelles je suis particulièrement attaché, étant moi-même " amazigh " (berbère) enfant du pays, né dans la région du Haut-Atlas Central. Je vous accompagnerai dans des activités ludiques ou sportives à votre convenance et nous aurons le loisir d'échanger en français, en anglais ou en espagnol, sur les coutumes du pays.



