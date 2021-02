Hassan AMIDOU

Avec pratiquement 27 ans d'expérience dans le milieu du Conseil et de lingénierie des systèmes dInformation, la Stratégie & lOrganisation et avec un parcours de missions relativement variées, ce qui m'a apporté une bonne polyvalence, de grandes expériences, de bonnes capacités d'adaptation, une bonne connaissance du terrain et de la législation marocaine en matière de passation des marchés publics combinée à une très bonne maîtrise des spécificités et contexte particulier des administrations et entreprises marocaines Ce qui me permet de mettre en avant mon profil de Business Manager.



Mes compétences :

Business Development

Management de la force de vente

Vente/ Avant Vente grands comptes (Conseil & ingénierie)

Rédaction Cahiers de charges