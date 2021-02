Hassan OULAALI

De nature communicative, dynamique et persévérant, avec une réelle capacité d'écoute, pour identifier les besoins aussi bien en interne qu'en externe, j'ai pu acquérir un fort pouvoir de négociation pour booster des ventes et fidéliser les clients sur du long terme quelque soit le domaine d'activité, j'ai pu acquérir plusieurs expériences notamment en conciergerie privée, en détaxe touristique, en restauration, en conseils, et dorénavant en développement et commercialisation de l'application FoodAct