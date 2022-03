Hassan QORTAB

Www.qortab-design.fr



Nous sommes authentiques et avons pour culture : le Client.

Pour nous, cela se traduit par une totale implication dans vos projets.

- Faire preuve de leadership.

- Explorer de nouvelles perspectives. Aller au-delà des attentes pour obtenir des résultats.



Le film d'entreprise devient notre spécialité pour mieux répondre aux besoins d'aujourd'hui, vecteur de retour immédiat sur investissement.



Plus qu'un partenaire, nous sommes partie intégrante de votre équipe.



Réactif et créatif...

Mais avant tout......prenons d'abord le temps de discuter de vos projets .....devant un bon café....



En recherche permanente de nouvelles idées qui répondent à un besoin en communication dans le domaine du Print ou du Multimédia et celui du monde du Web en perpétuel mouvement.



Chez Qortab design, la communication est une culture avant dêtre un métier. Culture d'identité, des modes, des arts, du design, et des dernières nouvelles technologies, notre naturel pour ces univers qui fait notre savoir-faire. Être en veille permanente des dernières tendances et observer ces tendances, afin de nourrir notre culture pour votre image.



Notre monde toujours en mouvement : les nouveaux courants créatifs d'aujourd'hui... qui demain seront "Boloss"... Savoir être au bon moment sur le fil du temps...

Pour info : Création de mon agence conseil en 1991 - Puis en solo depuis 1997, afin de mieux répondre à des besoins de communication nécessitant une approche stratégique souple et rapide.



Mes compétences :

Réalisateur / monteur vidéo

Identité visuelle

Communication

Graphisme

Sémiotique

Gestion de budget

Création de site web

Rédaction web

Web design