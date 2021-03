Hassan TAJGALT

Domaines de compétence

Architecture câblage

Architecture systèmes réseaux

Architecture réseaux LAN, WAN, MAN

Administration de systèmes (serveurs, réseaux …)

Supervision système et réseau

Sécurité des systèmes d’information



Domaines d'intervention

Gestion et suivi de comptes clients

Audit

Etude et conseil

Gestion de projets (maîtrise d’œuvre) et suivi des relations avec les partenaires

Déploiement et intégration de solutions



Produits maitrisés

O.S Windows (W8, W7, XP, 2000, 2003 NT, NT TSE, 95 / 98)

Les bases : Novell, Unix, linux, SQL

Sauvegarde (Arcserve (Cheyenne), Backup Exec (Veritas))

Messagerie (Exchange 5.5, Exchange 2000, Exchange 2003)

Antivirus (Norton, Mcafee, Inoculan, Trendmicro)

Protocoles (Ethernet, TokenRing,ATM, Frame Relay, TCP/IP, IPX, Netbeui, routage IP, Commutation N2 et N3)

Réseaux Cisco, Nortel, 3Com)

Bureautiques (utilisation: MSOffice (Word, Excel …))



Mes compétences :

SSII

Négociation

Informatique

Service client

Management

Tibco

ITIL