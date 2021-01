Hassen BEN MAAD

Après une maîtrise en "Électronique" et un diplôme de Mastère de recherche en "Système Électronique et Réseau de Communication", je suis titulaire dun Doctorat en Génie Informatique, Automatique et Traitement du Signal". Durant mon parcourt professionnel je suis intervenu sur les différentes phases de cycle en V de létude et spécification jusqu'au test et validation. Jai développé mes compétences en électronique, système embarqué, traitement du signal et télécommunication, ainsi quen gestion de projets et conseil, lors de projets R&D et industriels variés dans différents secteurs (Militaire , transport, énergie, télécommunication, médical.....) Je suis passionné d'innovation et développement de nouveaux produits dans ces secteurs.



Mes compétences :

Intégration et consolidation des systèmes

RTMaps

Traitement du signal

Télécommunications

MATLAB

HP-ADS

Modélisation numérique

Réseaux sans fils

Conception et réalisation des cartes électron

Banc de tests

Canalyser

Courants Porteurs en Ligne

Test fonctionnel

Spécifications techniques

Ingénierie système

Spécifications fonctionnelles

Test et mesures RF

Electronique analogique

Electronique embarquée

Electronique numérique

Communication avec les clients

Animation de réunions

Rédaction des livrables

Management

Pilotage

Planification

Conduite de projet

Architecture logicielle