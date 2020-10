Hassen DJOUDER

Ma passion du challenge, mon expérience et mon expertise dans la gestion de centres de profits me permettent d'emmener les hommes et les femmes de l'entreprise vers une dynamique de groupe où chacun peut grandir et s'épanouir dans la réussite d'un projet commun.

Commerce au sens large et distribution sont des domaines riches en perspectives, ce qui laisse le champ à de nombreuses possibilités de progrès et de développement auxquelles je prend plaisir à m'associer.



Mes compétences :

Directeur régional

Responsable de secteur

Gestion de projet

Direction commerciale

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Management commercial

Attentif