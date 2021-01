Hassene ABEDRABBOU

Développeur Web : PHP 4 & 5, Symfony 2, CodeIgniter, MVC2, Prestashop, Joomla,...

Intégrateur Web & Emailing : HTML5, CSS3, Responsive Design, Bootstrap, Jquery, Ajax,...

Référenceur Web : SEO, SEA, SEM,...

Community Manager : Facebook, twitter, Instagram, Google+, Pinterest, Viadeo, LinkedIn,...



Tous les métiers, conseils, solutions, idées et stratégies pour votre transformation digitale qui devient aujourd'hui un enjeu incontournable pour toutes les entreprises, mais elle se joue dans des environnements très différents et au travers de problématiques extrêmement variées.



Mes compétences :

PHP5

Html/css

MVC

Postgresql

MySQL

Photoshop

After effects

Flash

E-mailing

Marketing B to B

CMS

PHP

Drupal

XML

WordPress

Magento

Code Igniter