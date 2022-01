Hassna BOUHAMID

Ingénieure d'Etat en Qualité , Sécurité et Environnement, lauréate de l'Ecole Nationale Supérieure de Mines de Rabat(ex-ENIM).



Ma formation en environnement et sécurité industriels m’a permis d’avoir des connaissances en matière de l’ingénierie de l’eau, l’air et de la gestion de déchets. Outre mes connaissances scientifiques, je possède également un savoir en maintenance industrielle, en management et contrôle qualité, ainsi qu’en gestion et analyse de risques professionnels.



Je postule pour toute offre inhérente aux postes liés aux politique Qualité, Hygiène,Sécurité et Environnement



Mes compétences :

Gestion des déchets

Traitement des eaux

Hygiène des aliments

Sécurité au travail

Contrôle qualité

Gestion de la qualité

Eau et assainissement

ACV

HACCP

Management