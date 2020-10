Hatem HATEM (KORBI)

KORBI HATEM

Date et lieu de naissance: 03- 03- 1979 en Tunisie

Nationalité: Tunisienne

Adresse: SALMYIA Block 12 ABU DHAR EL GHAFARI STREET KUWAIT/

Rue Abdelaziz Ethaalbi N°4 Menzel Bou Zelfa 8010, Nabeul.

Contact au Kuwait: +965 99064181/+965 51089291

Contact en Tunisie: +216 52518382/+216 20645463

E-mail: hatemkorbi@yahoo.fr korbihatem@gmail.com



Expérience Professionnelle

Directeur Adjoint dans le département de ventes et de la logistique:

Au sein de la société Koweito-Britannique de béton prêt à lemploi; depuis 2012 jusquà présent

Superviseur de saisie des données :

Dans l'administration centrale des statistiques au Koweït en 2012

Chef De Service Comptabilité de la société ITALBETON :

Société de béton prêt à lemploi ; depuis le 1er Octobre 2003 jusquau 13 Octobre 2011.

Description des taches de poste actuel:

Je suis un membre important de léquipe de vente dans lentreprise où je travaille.

En accompagnant les commerciaux et en supervisant les activités commerciales au sein de l'entreprise, je contribue à l'atteinte des objectifs de vente (bien que je ne sois pas responsable de la vente directement), je joue un rôle très important dans le maintien des bonnes relations et le suivi avec la clientèle en agissant comme une extension de la force de vente sur le terrain, désormais, je me dispose d'excellentes compétences organisationnelles, administratives et de communication, ainsi qu'une capacité à fournir des normes élevées de service à la clientèle

Support de vente



Pour aider les commerciaux à améliorer leur productivité et profitabilité, et à passer plus de temps à vendre sur terrain, je propose une variété de services de support. Je contacte les clients et les prospecte pour convenir des rendez-vous ou passer des appels de suivi pour confir