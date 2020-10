Hatem LAAMOURI

Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie mécanique et agro-industriel, promotion 2005.

Mon projet de fin d'étude a été effectué au sein de la société Tunisienne du transport aérien TUNIS AIR.

le projet a consisté en l'étude, la conception et la réalisation d'un chariot élévateur pour le montage et le démontage de l'IDG (integrate drive generator) des avions suite a un besoin imminent de préconiser un moyen fiable pour garantir la sécurité, la rapidité et pertinence de l'opération avec le moindre cout possible.

je suis aussi titulaire d'un diplôme d'entraineur de Karaté depuis 2001.

Je suis en quête éternelle de savoir , j'aime le travail en groupe à cause de ma conviction que les idées quoique simples de plusieurs personnes valent mieux qu'une illumination d'un génie.

J'ai choisi de faire mon chemin dans le management des ressources et des personnes dans l'environnement industriel car je me sent épanouie dans le management de proximité et la contribution à atteindre des objectifs ambitieux en équipe.



Mes compétences :

MRP2

Lean Manufacturing

Méthodes agiles

MRPG Résolution de Problème en Gro

FAI

Management d'équipe

Management de projets

HSEQ

Formation professionnelle

Méthode PDCA

Gestion de production

Gestion du temps

VSM

5S