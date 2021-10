Hatim HAMAME (HAMAME )

Ce n'est un secret pour personne, l'e-business est plus qu'une simple tendance ou un effet de mode aujourd'hui. Il fait partie intégrale du monde entrepreneuriale et aucune entreprise ne peut chercher à croître sans prendre en considération l'importance de ce domaine d'expertise.



J'ai eu l'opportunité avant d'intégrer le MBA ESG à Paris de créer avec mon associé un site d'e-commerce nommé "Retgam" qui a enregistré des chiffres d affaires qui s'élevais à 10000€. Ma fonction principale s'articulait autour du droppshipîng.



L'objectif principal de cette activité était pour moi lacquisition d'un véritable savoir faire dans le milieu du e-commerce.



Les missions que j'ai réalisé pendant cette période :



- Création des fiches publicitaires sur photoshop et Indesign.

- Mise en place des compagnes publicitaires sur facebook ads.

- Analyse et scaling des compagnes publicitaires.

- Négociation avec les fournisseurs.

- Assurer une veille sur les tendances, nouvelles thématiques du digital.

- Réaliser des tableaux de bord de suivi d'activité commerciale sur le logiciel de Datavisualisation.





Présentation de l'activité de mon entreprise :



Le Courtier du Neuf est votre interlocuteur principal pour toutes les étapes de votre achat, de la signature du contrat de réservation jusqu'à la livraison, en assurant un suivi permanent de votre dossier auprès des promoteurs, des banques et des notaires.



Notre site internet https://www.lecourtierduneuf.com/ vous permet de découvrir l'ensemble de notre offre immobilière et vous donne accès aux principales informations règlementaires et fiscales liées à votre achat dans le neuf.