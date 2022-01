Hatim HATIM (HATIM LAQRAA)

HATIM LAQRAA



Hay al Ouama placa Tanger.



Tel: 06 65 93 54 97



Email : hatimlaqraa@gmail.com



Je suis hatim laqraa,i’ai 29 ans, je suistechnicien gestion informatisé école Miage



Tanger.et diplôme qualifient conducteur routier de marchandise(OFPPT), Et j’ai travailler



2 ans de l’expérience de chauffeur livreur avec ma voiture personnel dans la région de



Tanger .et j‘ai travaillé Pré vendeur et vendeur dans la société atlas botlinge compagner,



enquêteur en terrain dans le bureau d’étude Nielsen ,magasiner et conducteur de chariot



élévateur dans la société ERUM Packagin Tanger et 2 ans de travail au sien ANTOLINE



Tanger opérateur.



En fin, je pense que ma personnalité est un plein accord avec ma motivation



professionnelle en effet je suis ouvert aux autres, ouvert à la vie je sais m’adapter et je



pense avoir le sens responsabilité et de l’organisation et j’ai un enthousiasme très profond



de réussir à votre société, car je suis désireux de réussir mon insertion professionnelle.



Restant à votre disposition, j’espère vous rencontrer lors d’un entretien. Pour vous



donner plus de renseignements sur mes motivations. Je vous prie d’agréer, Madame,



Monsieur, mes salutations respectueuses et dévouées.



Mes compétences :

Wi-Fi

TCP/IP

Personal Home Page

Novell Netware

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Office

Microsoft DOS

Microsoft Access

Linux

Java

IBM Hardware

Ethernet

Adobe Photoshop