Hatim KHARBOUCHY

ETUDIANT INGÉNIEUR DE PROJETS ET DAFFAIRES.

Recherche dun stage de 3 mois à compter de mai/juin 2021 et dune alternance à partir de octobre 2021.

Permis B + Véhicule (21 ans).

Actuellement en master ingénieur de projets et daffaires et passionné par les sciences, jai le désir de poursuivre ma carrière en tant quingénieur. Dynamique, rigoureux et débordant de motivation, jai lenvie dexceller dans cette expérience en tant que

stagiaire.