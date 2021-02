Je suis étudiante en Master 1 Informatique parcours Stratégie Internet et pilotage de projet en Entreprise (SIPPE). Spécialité Gestion de projet, Développement Web et Java. Je suis à l'écoute d'opportunité de stage et d'alternance.



Mes compétences :

Axure RP

Microsoft Project

Symfony

PHP

HTML

Microsoft Excel

Microsoft Word

MySQL

MongoDB

SQL

Adobe Illustrator

AngularJS

Cascading Style Sheets

JavaScript

Microsoft Access

PrestaShop

XSL