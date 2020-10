Après avoir été salarié pendant 30 ans dans quelques entreprises internationales en France et réussi à atteindre des niveaux acceptables dans les différentes pyramides de Maslow durant ces périodes, je me suis fait plaisir en créant BCTO CONSEIL, l’ai dirigé pendant moins de 3 années (2008-2010) et appris durement ce nouveau métier dans le cadre de changement de posture.



Je suis actuellement Manager de Transition en IT– Directeur des Missions (depuis 2011 à ce jour).



Pour vous, je résume mon savoir-faire et mon savoir-être dans ces quelques lignes :



1. Capitalisation d’une expérience professionnelle riche et diversifiée de plus de 25 ans en tant que SENIOR MANAGER (Bouygues Télécom, Groupe Expectra, LCL, Bayard Presse, Sanofi-Aventis, Giat Industries…).



2. Pilotage des mises en service réussies des schémas directeurs d'Organisation et de Systèmes d'Information d'envergure depuis une vingtaine d'années, capitalisant ainsi des expériences solides "In situ" dans la conduite du changement et dans la prise en charge globale et détaillée des projets sous plusieurs axes : stratégique, financier, humain, organisationnel et technique.



Mes marques de fabrique étaient :



• Démontage des systèmes locaux et multi-sites pour les remplacer par des nouveaux centralisés et coopératifs avec refonte générale des Systèmes d’Informations.



• BPR-BPO et externalisation totale des ressources informatiques et humaines avec TMA avec restructuration organisationnelle, refonte totale du S.I et gestion de l’Infogérance.



• Internalisation des applicatifs externalisés (données et traitements) avec mise en place des progiciels ERP, gestion de l’Infogérance en cours, construction des infrastructures de Production (NTIC) et constitution des nouvelles équipes techniques, avec migration des données sur Mainframe vers les systèmes sous Unix.



• Alignement des systèmes d'information agiles en synergie avec les systèmes existants et centralisés avec TMA et le pilotage des systèmes d’information utilisant les Webs.



• Redressement des situations difficiles et facilitateur dans la recherche des solutions acceptables et gagnantes-gagnantes pour les protagonistes en plein conflit d’intérêts et en blocage dans le dialogue de sourds.



3. Expérience rompue aux négociations de contrats complexes avec les partenaires internationaux, aux achats de prestations, à l’externalisation et à la restructuration des ressources, à l’infogérance et à l’acquisition des licences d'utilisation des produits.



4. Efficacité dans la conjugaison des divers talents et dans le déploiement des moyens « ad hoc» avec les différents partenaires pour atteindre les objectifs communs.



5. Pratique courante et efficiente du management participatif, adaptatif et pluridisciplinaire. Aisance relationnelle, capacité d'écoute proactive, transmission du sens et de l’enthousiasme.



J'aurai le plaisir d'échanger avec vous par tous moyens convenus si vous estimez que nos intérêts communs pourraient être féconds et fructueux par la synergie de nos talents respectifs.



Je parle 6 langues.



Bien à vous et à bientôt.



Hay TEA

Manager de Transition en IT et Organisation & Processus

http://www.linkedin.com/profile/view?id=43698428&trk=tab_pro



Mes compétences :

IT

Outsourcing

Manager de Transition

BPO

Voyage d'affaire

MOA

Offshore

MOE