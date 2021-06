Hayat BOUKHALFA

Management et exploitation

Effectif d'environ 150 salariés.

Portefeuille d’environ 50 clients.

Audit et conseil.

Création et gestion des registres de consignes.

Mise en place et suivi des plans d’actions.

Proposition, mise en place et suivi des plans de progrès.

Optimisation des services et de la rentabilité.

Ressources humaines

Recrutement, intégration, suivi.

Mise en place des procédures de sanction disciplinaire .

Planification

Bonne maîtrise des outils informatiques et différents logiciels ( CITRIX ,NOVI,COMETE ,PSC,autoCAD, .... )





Création et mise en place des procédures de gestion logistique

- Implantation des agences .

- Gestion de la flotte téléphones

- Gestion des stocks matériel - 6 Agences

- Gestion de la flotte véhicules (contrats de locations, contrats cartes carburants, contrats assurances)

Parc auto environ 50 véhicules.

- Mise en place,mise à jour et l'analyse de tableaux de bord d'activité

- Gestion des comptes fournisseurs

Création de supports de communication (réseaux sociaux)

Création de plaquettes commerciales

(Graphisme dans le domaine de l'imprimé (Edition), de l'interactivité (Web, multimédia)



Audit/Conseil - Mise en conformité / Vente B to B

R4, R5, R6, R7, R8, R13 APSAD

Etude de certification APSAD

- Matériel de lutte et de protection incendie (extincteurs mobiles, robinets d'incendie armés)

- Systèmes de sécurité incendie

- Systèmes d'extinction par gaz

- Formation



Formateur

- Formation des nouveaux entrants

(Commerciale et technique)

- Manipulation d'extincteurs

- Équipier de première intervention

- Équipier de seconde intervention

- Manipulation des robinets d'incendie armés

- Port de l'appareil respiratoire isolant

- Chargés d'évacuation

- Exercices d'évacuation

- Utilisation et exploitation des systèmes de sécurité incendie

- Utilisation et exploitation des logiciels de supervision (contrôle d'accès, intrusion, SSI, vidéosurveillance, télésurveillance)

- Agent de sécurité en industrie et tertiaire

- Sauveteur secouriste du travail

*création et développement des supports pédagogique



Activités complémentaires

- Sapeur pompier volontaire de 1999 à 2007

- Brevet d’initiateur d’escalade UNSS

Sport (escalade, natation, plongée, hydrospeed, vélo ,ping-pong , snowboard, wakeboard )

Administrateur d'un forum de plus de 100 000 membres

Environs 15 modérateurs

Formation feux de forêt FDF1

Certificats risques chimiques RCH1 & RCH2

Certificat de sauveteur aquatique SAV1

Formations incendie FIA1 & FIA2

Certificat de formation aux premiers secours routiers CFAPSR

Certificat de formation aux premiers secours en équipe CFAPSE

Attestation de formation aux premiers secours AFPS

Formation interne en électronique de sécurité ES

Habilitations électriques B0V– BR

Monitorat Sauveteur secouriste du travail SST

Module prévention INRS



Carte professionnelle : surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage.



Mes compétences :

Formation

Technico commercial

Exploitation

Sécurité

Qualité

Management

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Prévention