Hayat CIRON

Une expertise de plus de 8 ans dans la négociation-vente, le management opérationnel et la relation client de proximité et digitale.



CENTRE PRIVÉ DE FORMATION À DISTANCE

Commerciale sédentaire indépendante BtoC

- Téléprospection / Télévente

- Négociation et vente de formations à distance

- Maîtrise des outils digitaux

- Réalisation de performances commerciales

- Gestion de portefeuille clients



CENTRE DE RELATION CLIENTS

Responsable d'équipe de vente BtoB

- Gestion opérationnelle

- Recrutement et formation

- Supervision et animation

- Prise en charge des clients grands comptes

- Suivi et développement d'un portefeuilles clients

- Prise d'initiative et de décisions stratégiques

- Amélioration des processus d'expertise commerciale

- Mise en place de stratégies commerciale et marketing



ÉTABLISSEMENT BANCAIRE

Chargée de clientèle & Pilotage réseau de vente

- Accueil, information et conseil des clients

- Créer et gérer une relation commerciale de proximité

- Suivre, développer et fidéliser un portefeuille de clients

- Analyser les besoins de la clientèle et proposer des solutions adaptées

- Négocier et vendre des produits d'épargne et de financement

- Évaluation des risques financiers des clients

- Participer aux actions de développement du groupe