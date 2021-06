Haythem HSINE

Actuellement un jeune ingénieur polytechnicien avec un an d'expéience en machine learning en France, je me suis spécialisé en analyse des données. Je maîtrise les langages de programmation principalement python. Une formation pluridisciplinaire d'ingénierie qui évoque divers domaines à savoir informatique, physique et économie. J'ai une large connaissance en machine learning, deep learning et traitement des données grâce à mes anciennes expériences. Ma dernière expérience à l'IMT Atlantique en tant qu'ingénieur chercheur m'a permis d'être plus rigoureux et autonome. Je me sens à laise de discuter, commenter, ou analyser les idées et les projets avec mon ancien encadran Monsieur Claude Berrou. Question mobilité, je n'ai pas de point d'attache donc je suis ouvert à tout déplacement national ou international.