Haythem INGÉNIEUR CONCEPTION MÉCANQUE (ALAYA)

Plus de 6 ans d'expérience variée en tant que ingénieur conception mécanique

alliant savoir-faire technique et compétence en gestion de projet pour répondre à des exigences de conception souvent complexes.

Facilitez la réussite du projet avec une solution de conception rentable.

Je posséder une vaste expertise en gestion de projet et une expérience pratique de la conception en utilisant des applications de modélisation CAO 2D et 3D pour visualiser les spécifications de conception.