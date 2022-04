Hbp CONSEIL

Après plus de 10 années d’expérience au sein d'une entreprise sous-traitante en métallurgie, je partage mes compétences et mon expertise dans le domaine du soudage et du système de management du soudage à toute entreprise ayant un besoin ponctuel ou à moyen terme dans les domaines listés ci-après :

_ Préparation et suivi des réalisations

_ Gestion/Optimisation des QMOS, DMOS et QS

_ Accompagnement vers une certification ISO EN 3834, 1090 ou 15085

_ Coordinateur en soudage IWE pour l'entreprise...