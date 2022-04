Ouvert et en quête de nouvelles opportunités, je souhaite mettre à contribution mes différentes compétences acquises au cours de ces 10 dernières années.



Mes compétences :

Etudes Electrique

Siemens ( Step7, TIA Portal, SimotionScout, WinCC,

Schneider ( PL7, PL7 Pro, Unity Pro)

AutoCAD

Informatique industrielle: Language C, C++, VB),

ABB RobotStudio ( IRC5 , S4)

KUKA ( KRC2, KRC4)

Variateurs et axes ( kinetix, SEW, Leroy sommer..

Rockwell : Rs Logix 5,500, 5000, Studio, RS View 3