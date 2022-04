HD Studio - Visualisation 3d

HD Studio est une agence de communication globale, spécialiste en imagerie de synthèse et animation pour la promotion immobilière, on propose des illustrations et animations en 3d aux promoteurs, aux architectes et aux décorateurs. HD Studio s’occupe de toute la communication de votre projet immobilier, et vous offre un pack complet de visualisation 3d.

Notre équipe de graphistes qualifiés travaillent ensemble pour vous donner les plus belles images afin de sublimer au maximum votre projet..



Nous vous proposons différents services:



• Perspective 3d (extérieur, intérieur, plan masse, plan type, stand, ...)

• Animation 3d

• Visite virtuelle 360

• Insertion du projet dans son environnement (photomontage)

• Plaquettes papier complètes

• E-plaquettes (plaquettes informatiques au format pdf)

• Mini site internet de vente.

Pour plus d'infos, merci de demander notre brochure.





Mes compétences :

3D Studio Max

Modélisation 3D

Marketing immobilier

Animation 3D

VIsualisation 3D

Architecture 3D