HDC Events est un société de marketing sportif pour la communication des entreprises dans l'univers du sport automobile.



HDC Events organise des stages de pilotage à destination de vos clients ou/et de vos collaborateurs.



HDC Events loue des Mitjets 2Litres et 2Litres Turbo "clès en mains" (Engagement, Assistance...) afin de vous permettre de participer à des courses du championnat de france Mitjet Series



HDC Events vous propose de valoriser l'image de votre entreprise au travers d'activités de sponsoring dans le monde du sport automobile.



HDC Events organise, pour vos principaux clients, des évènements à l'occasion des différentes courses au travers desquelles vous avez fait le choix de communiquer et de valoriser l'image de votre entreprise.

Invitation dans les structures VIP, déjeuner avec les pilotes de renom, accès aux stands pour suivre et vivre les courses au plus près.



HDC Events est présent notamment sur le championnat de France des circuits (GT Tour) et le championnat de france Karting FFSA