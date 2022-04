Hdy MARION

Compétences :



Ingénierie de projet culturel:

Élaboration, pilotage et coordination de projets

Évaluations, diagnostics et bilans de projets

Développement culturel



Communication

Relations publiques



Gestion budgétaire :

Recherche de financements

Élaboration de budgets prévisionnels et réalisés



Gestion administrative:

gestion des ressources humaines

secrétariat général







Mes compétences :

Ingénierie de projet

communication

Relations publiques et événementiel

Gestion de projet

Gestion administrative

Gestion budgétaire