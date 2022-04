Health Environment Save HESS

HESS :HEALTH & ENVIRONMENT SAVE SOLUTIONS, est une société spécialisée dans les métiers d’hygiène du milieu et notamment la lutte contre les nuisibles.

Nous œuvrons depuis notre fondation au développement et à la mise en place des solutions les plus efficaces et innovantes du marché en matière de contrôle et d’élimination des insectes et animaux indésirables.

Notre personnel capitalise sur une expérience de plus de 13 ans maîtrisant en fait l’utilisation des produits biocides professionnels et disposant d’une parfaite connaissance des nuisibles et des différents moyens d’extermination. Quel que soit le parasite à exterminer : Rats, Souris, Cafards, Punaises de lit, Puces, Fourmis, Guêpes, Frelons, Araignées, Mites alimentaire, Mites vestimentaire, Attagène …



Nous intervenons chez les professionnels et les particuliers, soit pour répondre à un problème ponctuel de nuisibles, soit dans le cadre d’un contrat de service annuel pour contrôler tout risque d’infestation.