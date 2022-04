Heather MANNING

Je suis veterinaire avec les competences extensifs avec les animaux de compagnies et les chevaux. J'ai un passion pour ameliorer les conditions des animaux et les interets de leurs proprietaires. Je suis excitee d'avoir les opportunites d'enseigner le public et les etudiants dans le metier. J'ai l'experience dans la gestion des equipes et l'entrainement des finances d'une petite entreprise. Je cherche d'avancer ma carriere dans le direction d'industrie ou le recherche ou je peux contribuer mon connaissance du bien-etre des populations des animaux.



Mes compétences :

Budgets & Budgeting

Amputation

Biopsy

Cardiology

Dermatology

Immunization

Internal Medicine

Neurology

Nursing

Oncology

Ophthalmology

Radiology

Small Companies

Triage

Ultrasound

Microsoft Works

RxWorks Voyager

Management