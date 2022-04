Heather ROGERS

Spécialiste de l'environnement et du développement durable.

Sept ans d'expérience professionnelle au sein de bureaux d’études de premier plan et d’organisations à but non lucratif, principalement dans les domaines du changement climatique et des services écologiques.

Expérience également acquise en gestion de projet.

Approche rigoureuse; forte capacité d'analyse; compétences efficaces en communication verbale et écrite en français et en anglais.



Mes compétences :

Rédaction

Géstion du projet

Etudes de cas

Empreinte carbone

Recherche

Empreinte eau

Analyse de données

Géstion de données