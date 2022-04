HEAVENT MEETINGS : L’ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE DU TOURISME D’AFFAIRES ET DE L’ÉVÈNEMENTIEL



HEAVENT MEETINGS est un salon business dédié aux lieux événementiels, hôtels, prestataires de services et techniques, dont l’objectif est de favoriser le « face à face » direct entre Top Décideurs et Exposants par le biais de rendez-vous pré-organisés en amont de l’événement.



Carrefour d’échanges privilégiés, plateforme de business instantané, HEAVENT MEETINGS est, à fortiori en période de crise, un levier efficace pour le développement de votre activité.



HEAVENT MEETINGS invite 400 Top Décideurs venant de France et d'Europe (Allemagne, Angleterre, Suisse, Belgique, Italie, Autriche...) tout en gardant ce qui a fait le succès des éditions passés.



HEAVENT MEETINGS, c’est :



400 Top Décideurs invités (transport, hébergement, restauration).



> 8 000 rendez-vous et 800 déjeuners d'affaires pré-organisés en amont de l'événement.

100% acheteurs donneurs d'ordre

Décideurs porteurs de projet à court et moyen terme

Entreprises, Agences évènementielles et chefs de projet

Des rendez-vous qualifiés et validés par les deux parties (décideurs et exposants)



> Qualification des décideurs

Une équipe dédiée à la recherche de décideurs

Sélection des décideurs porteurs de projet

Engagement des décideurs par contrat

Suivi de la présence des décideurs aux rendez-vous



> Networking tout au long de votre séjour

Sur votre stand

Au sein du club VIP

Pendant la première soirée networking

Lors de la soirée de gala et de la remise des trophées de l'évènement